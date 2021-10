Laporta lance le Clasico: "Ansu Fati est revenu et on sera devant notre public, donc..."

Le Président du FC Barcelone sent que son équipe peut remporter le Clasico de ce dimanche.

Après un début de saison délicat, le FC Barcelone vient de retrouver un peu de confiance en enchaînant deux victoires contre le FC Valence (3-1) dimanche en Liga puis mercredi face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions (1-0). Le président blaugrana Joan Laporta estime dès lors que le Clasico programmé dimanche face au Real Madrid arrive au bon moment.

"J'ai de bonnes sensations, on vient de gagner deux matchs, on a récupéré des joueurs. Ansu (Fati) et le Kun (Agüero) sont là maintenant, et on joue devant notre public. J'en profite pour encourager nos fans, il y aura un grand spectacle. Si on bat le Real Madrid avec un but d'Ansu, ça serait très beau pour célébrer cet événement", a glissé le dirigeant en marge de la conférence de presse organisée pour officialiser la prolongation du jeune talent.