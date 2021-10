Courtrai complète son staff avec un ancien jeune d'Anderlecht

Gérard Lifondja (32 ans) est le nouveau préparateur physique du KV Kortrijk. L'ancien milieu de terrain arrive en provenance du RWDM, où il n'était actif que depuis l'été.

Lifondja a précédemment travaillé avec Glenn Vercauteren, qui a également travaillé à Anderlecht comme préparateur physique. Il a par ailleurs contribué au retour d'Anthony Vanden Borre.

Lifondja a joué dans sa jeunesse au RSC Anderlecht et a notamment été inclus dans l'équipe A avec l'ancien joueur du KVK Sven Kums. Plus tard, il a joué aux Pays-Bas, à Chypre et dans certains clubs belges de divisions inférieures. Les nombreuses blessures qu'il a subi ont prématurément mis fin à sa carrière en 2017.

Après le départ de Luka Elsner et de ses deux assistants, le staff de Courtrai est de nouveau au complet. Celui-ci est composé de l'entraîneur-chef Karim Belhocine, des assistants Bart Meert et Gunter Van Handenhoven, du préparateur physique Gérard Lifondja, de l'entraîneur des gardiens Patrick Deman, de l'analyste de performance Jelmer Platteeuw et de l'assistant préparateur physique Thomas Adams.