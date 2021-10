Démonstration de Liverpool à Manchester United

Une claque monstrueuse pour les Red Devils, devant leur public.

Les Reds de Liverpool avaient faim, ce soir et c'est Manchester United qui en a fait les frais. Les Red Devils ne sont jamais entrés dans leur match et ils se sont fait punir dès le début de la rencontre: grâce à Keita et Jota, Liverpool menait déjà 0-2 après 13 minutes de match.

Mais ce n'était que le début du cauchemar pour les Red Devils. Car Mohammed Salah avait lui aussi décidé de marquer ce derby d'Angleterre de son empreinte: l'Egyptien a inscrit deux buts avant la pause, un troisième en seconde période pour parachever l'œuvre de l'équipe dirigée par Jurgen Klopp.

Le calice jusqu'à la lie pour Manchester United: Cristiano Ronaldo pensait avoir sauvé l'honneur, mais son but a été annulé après intervention du VAR et Paul Pogba, monté à la mi-temps, a été exclu à l'heure de jeu.

Au classement, Liverpool en profite pour grimper à la deuxième place, entre Chelsea et Manchester City. Manchester United reste coincé à la septième place, avec huit points de retard sur le leader.