La statistique où Christian Benteke domine la Premier League

Crystal Palace et Newcastle ont partagé l'enjeu hier en Premier League. Auteur d'une rencontre où il a beaucoup pesé sur la défense des Magpies, Christian Benteke, buteur, aurait pu inscrire l'un ou l'autre but supplémentaire.

En première mi-temps, sa reprise de la tête touche le poteau alors que le score était encore nul et vierge. En début de seconde période, sa reprise en ciseau passe peu au-dessus de la barre transversale. Quelques minutes plus tard, sa reprise de la tête trompait cette fois Darlow et ouvrait le compteur de la rencontre. C'était le 33e but de la tête de Christian Benteke dans le championnat anglais. Depuis son arrivée en Premier League pour la saison 2012-2013, aucun joueur n'a inscrit plus de buts de la tête que lui.

Avec un petit peu plus de réussite, Big Ben' aurait pu compter 35 buts de la tête depuis son arrivée en Premier League, car en outre sa reprise sur le montant en première période, Christian Benteke a bien failli libérer son équipe à cinq minutes du terme, mais sa reprise...de la tête a été annulée par le VAR pour une faute dans le rectangle.

33 - Since 2012-13 (his first campaign in the competition), Christian Benteke has scored more headed goals than any other player in the Premier League. Loaf. #CRYNEW