De Roeck va retrouver l'Antwerp : "J'ai même travaillé dans les tribunes et percer des trous"

Jonas De Roeck reçoit son ancienne équipe l'Antwerp avec Westerlo ce jeudi lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique.

Westerlo est premier en D1B et a subi une véritable métamorphose. "Quand je suis venu la première fois, j'ai été surpris. Tout le monde connaît encore Westerlo comme ce club agréable et confortable, avec ses petits vestiaires", a déclaré De Roeck à Het Gazet van Antwerpen. "C'était en fait un club provincial au niveau professionnel. Aujourd'hui, ils ont franchi le pas du professionnalisme dans tous les domaines. Infrastructures, terrains, équipements, vêtements, des diététiciens et une cellule médicale, etc..."

De Roeck a connu d'autres choses avec l'Antwerp. "Ma période avec le Great Old ne peut être comparée à rien d'autre. J'ai même travaillé dans les tribunes et percer des trous et des choses comme ça. L'Antwerp avait l'apparence d'un club professionnel, mais il était amateur jusqu'à la moelle. Aujourd'hui, grâce à des injections financières, il est le club du top qu'il devrait être. En quelques années, ils ont rattrapé leur retard, même s'il leur faudra encore quelques années pour leur centre de formation."