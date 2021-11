Lukas Nmecha veut une revanche contre Salzbourg

L'ancien Mauve est persuadé que le VfL a tous les atouts pour faire beaucoup mieux qu'au match aller.

Impuissants en Autriche le 20 octobre dernier (3-1), le VfL Wolfsburg retrouve le Red Bull Salzbourg, mercredi soir, en Ligue des Champions.

Et l'ambition est claire pour Lukas Nmecha et ses partenaires. "Ils ont une équipe très solide, mais nous n'avions pas joué un bon match là-bas. Nous sommes déterminés à tout donner, mardi soir, et nous savons que nous avons assez de qualités pour battre Salzbourg", a confié l'attaquant en conférence de presse, lundi.

Une victoire ferait du bien au club allemand qui occupe la dernière place de son groupe avec deux unités. Salzbourg (7 points) mène la danse devant Séville (3) et Lille (2).