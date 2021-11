Guillaume Hubert : "Nous sommes dans une spirale négative"

Ostende affiche un triste bilan de 0 point pour 9. Blessin insiste sur la mentalité. Le gardien côtier, qui a déjà dû se retourner 25 fois en championnat, sait aussi combien il est important de pouvoir s'appuyer sur les résultats du début de saison.

Ostende a fait de très bons résultats en début de saison avant de s'effacer un peu ces dernières semaines. "Il est certain que nous avons des qualités. Nous avons dix-sept points, nous avons très bien commencé la saison. Nous avons pris quelques coups après. Nous devons à nouveau mobiliser tout le monde et nous mettre au travail. Et aussi pour retrouver la confiance en soi", a confié Guillaume Hubert à l'issue de la rencontre.

© photonews

Il est important de rester fort mentalement pendant cette période difficile. "Quand on est dans une spirale négative comme nous le sommes, la confiance baisse aussi. Nous devons être capables de relancer la machine et de nous remettre dans une spirale positive. Nous devons le faire après la trêve internationale", a précisé l'ancien Standardman.

Il arrive en effet maintenant. C'est un bon moment pour KVO ? "Nous avons deux semaines pour nous lancer, pour nous concentrer sur nous-mêmes et sur notre jeu. Nous allons bien travailler pendant ces deux semaines, afin de pouvoir bien aborder le prochain match."

Alexander Blessin a tiré la sonnette d'alarme, surtout après la défaite 2-4 contre le KV Malines. La semaine a-t-elle été difficile pour le groupe de joueurs après cela ? "Le coach voulait que la bonne mentalité revienne et que nous développions notre jeu. Nous avons essayé de le faire à Louvain, mais malheureusement nous n'avons pas obtenu de points. Il y avait quand même quelques points positifs. Défensivement, nous étions un peu plus solides."