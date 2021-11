Clement revient sur le "cas Vormer": "Nous avions des accords en début de saison"

Philippe Clement et Ruud Vormer ne sont plus sur la même longueur d'ondes.

Le Club de Bruges va donc se déplacer deux fois à Genk en quelques jours. Deux belles occasions pour le Club de retrouver la victoire... ou se s'écrouler définitivement. Un vent nouveau arrivera avec les trois points ou la qualification, ce qui aidera l'équipe car pour le moment, certains joueurs sont mécontents.

"Dans un noyau de 30 joueurs, il y a toujours des joueurs mécontents", a déclaré Philippe Clement en conférence de presse."Il n'y a que les 11 qui jouent qui sont contents, pour les 19 autres... c'est parfois compliqué. Et quand on perd, c'est encore plus difficile à gérer. Cependant, il n'y a qu'une vérité: celle du terrain d'entraînement. Tout le monde doit y montrer qu'il mérite d'être titulaire".

Ce qui n'est plus trop le cas de Ruud Vormer, qui n'a pas joué la moindre minute ce mercredi et dont le nom a été réclamé par tout un stade: "Ruud n'est pas content, mais au début de la saison nous avions eu une discussion et nous avions des accords". Lesquels? Seuls les deux hommes le savent.