Leonardo l'affirme : "Il n'y a eu aucun contact avec Zidane"

Le directeur sportif du PSG place toujours sa confiance en Mauricio Pochettino.

Les rumeurs de ces derniers jours évoquaient de plus en plus une arrivée de Zinedine Zidane à la tête du PSG. Mais Leonardo, directeur sportif du club français, a tenu à clarifier la situation et maintient sa confiance en Mauricio Pochettino.

"Nous ne souhaitons pas que Pochettino parte. (...) Nous avons beaucoup de respect pour Zidane mais je peux clairement vous affirmer qu'il n'y a eu aucun contact avec lui", a-t-il déclaré pour l'AFP.