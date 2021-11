🎥 Quelques minutes pour Romelu Lukaku, Chelsea accroché par Man U

Le retour de Romelu Lukaku na pas souri à Chelsea, accroché par Manchester United au terme d'un match animé (1-1).

Le choc du week-end anglais opposait Chelsea à Manchester United, dimanche soir, à Stamford Bridge. Une rencontre que Cristiano Ronaldo et Romelu Lukaku avaient débutée sur le banc et que Chelsea a copieusement dominée en première période.

Mais les Blues ont manqué de réussite, à l'image de la frappe puissante d'Antonio Rüdiger, repoussée par David De Gea et la transversale. Et, en début de seconde période, c'est Manchester United qui a ouvert le score. Profitant d'un contrôle manqué de Jorginho, Jadon Sancho filait vers le but et ne tremblait pas au moment de placer le ballon hors de portée d'Edouard Mendy.

Chelsea toujours leader, Man U toujours distancé

Un but qui n'a pas refroidi les ardeurs des Blues qui ont continué à pousser et qui ont obtenu gain de cause sur un penalty transformé par Jorginho. Cristiano Ronaldo (64e) et Romelu Lukaku (82e) sont rentrés en cours de seconde période, mais ils n'ont pas pesé sur le sort de la rencontre.

C'est Antonio Rüdiger qui a eu la balle de match au bout du pied droit. Isolé au second poteau, le défenseur allemand a mis toutes ses forces dans sa reprise de volée, mais le cuir s'est envolé largement au-dessus du but mancunien.

Toujours leader, Chelsea (30 unités) perd deux points et voit Manchester City (29) et Liverpool (28) se rapprocher. Mais le partage ne fait pas plus les affaires de Manchester United, qui occupe une pâle huitième place avec 18 unités.