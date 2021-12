Premier League : La première d'Eddie Howe gâchée, Leeds arrache la victoire

Ce mardi soir, deux rencontres de la quatrième journée de Premier League avaient lieu.

Newcastle-Norwich 1-1

Les Magpies ont très mal débuté la rencontre puisque Ciaran Clark verra rouge après seulement neuf minutes de jeu après avoir agrippé Teemu Pukki par le maillot alors que l'attaquant finlandais de Norwich City filait seul au but. Ryan Fraser cédera dans la foulée sa place à Federico Fernández. Les locaux obtiendront un penalty après un coude de Billy Gilmour en pleine surface. Callum Wilson transformera l'envoi (61e), 1-0. Mais Norwich réagira rapidement via Pukki qui enverra une mine dans le but des Magpies pour égaliser (79e), 1-1.

Pour la première d'Eddie Howe à domicile, Newcastle ne gagne toujours pas et comptabilise seulement 7 points après 14 journées. Pour Norwich (18e, 10 points), il s'agit plutôt d'une bonne opération, même si l'exclusion précoce de Ciaran Clark aurait pu permettre aux Canaries d'empocher trois points précieux chez un concurrent direct.

Leeds United-Crystal Palace 1-0

Christian Benteke a débuté la partie sur le banc avant de monter à la 68ème minute. Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un partage, Leeds a arraché la victoire durant les arrêts de jeu grâce à un penalty de Raphinha (90e+3), 1-0.