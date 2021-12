Clement s'en contente: "On sort d'une semaine difficile"

Philippe Clement sait qu'en cette période où Bruges joue tous les trois jours, la victoire est important, plus qu'à l'accoutumée.

Philippe Clement a vu, comme tout le monde, que son équipe n'avait pas été sereine tout au long de ce duel contre le RFC Seraing. Cependant, l'entraîneur des champions de Belgique en titre se contentait des trois points et explique pourquoi.

"Je trouve dommage qu'à la pause, il n'y ait qu'un seul but d'écart", a déclaré Clement en conférence de presse ce samedi soir. "On a eu asez d'occasions pour en mettre d'autres, même si avec 3 buts marqués c'était déjà très positif. Seulement, il y a les deux buts qu'on encaisse. Sur le premier on laisse trop jouer, sur le second c'est une bête faute juste avant la mi-temps".

Clement explique ensuite pourquoi il est heureux des trois points: "On a joué deux fois Genk, dans deux rencontres avec de l'intensité, une à 10 et la deuxième nous avons joué 120 minutes. On a été sérieux après la pause, je retiens les trois points qui sont importants surtout en ce moment, avec la succession des matches".

En effet, mardi ce sera déjà le PSG en Ligue des Champions, avec encore quelque chose à jouer pour les Brugeois... du moins si Leipzig ne s'impose pas.