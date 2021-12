Anderlecht renforce sa cellule scouting avec une tête connue de notre championnat

Le RSC Anderlecht a annoncé l'arrivée au sein de sa cellule scouting de l'ancien joueur du KV Malines, de Zulte Waregem et du RAEC Mons, Tim Matthys.

Retraité depuis 2019, Tim Matthys (38 ans) avait déjà entamé sa reconversion dans le domaine du recrutement au KV Malines, puis en tant que directeur sportif à La Gantoise. Il rejoint désormais la cellule recrutement du RSC Anderlecht où il travaillera avec Peter Verbeke et Dirk Belaen. Au KAA Gent, j'ai déjà eu la chance de travailler avec Peter. Je crois en la manière dont lui et le RSC Anderlecht veulent amener le recrutement des joueurs à un niveau supérieur", déclare Matthys sur le site officiel du RSCA.

"Au RSC Anderlecht, je rejoins le plus grand club de Belgique. Je veux lui apporter ma contribution afin qu’il puisse décrocher ce 35ème titre le plus rapidement possible".