🎥 L'Inter carbure et assure sa première place

Cinq buts et trois points de plus pour le champion en titre.

La 18e journée de Serie A débutait par un duel des extrêmes entre la lanterne rouge, la Salernitana, et le leader, l'Inter Milan. Un duel des extrêmes sans surprise, puisque le champion en titre n'a fait qu'une bouchée du promu (0-5).

Avec cinq buteurs différents. Ivan Perisic et Denzel Dumfries ont inscrit les deux premiers buts en première période, Alexis Sanchez, Lautaro Martinez et Roberto Gagliardini ont ponctué la démonstration en seconde période.

L'Inter prend provisoirement quatre points d'avance sur l'AC Milan et six sur l'Atalanta avant son dernier match de l'année, prévu mercredi contre Torino. La Salernitana reste coincée à la dernière place avec deux points de retard sur le Genoa et Cagliari.