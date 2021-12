Timmy Simons et ses buteurs réagissent après l'improbable retour de Zulte : "Indescriptible"

Zulte Waregem semblait se diriger vers une première défaite à domicile pour Timmy Simons et Davy De fauw en tant qu'entraîneurs principaux. Et puis il y a eu les arrêts de jeu ...

À la 92e minute, Dion De Neve égalisait pour Zulte. "Un sentiment indescriptible. Je devais créer une menace et jouer devant. Le fait que j'ai pu marquer était un grand sentiment, et le fait que nous pouvions encore gagner encore plus."

Forcer la chance

Dompé a finalement arraché la victoire. "Nous savions que nous devions obtenir un résultat et nous avons forcé la chance. Le fait que nous ayons obtenu les trois points après tout est sans précédent. Nous avons tout donné et nous sommes heureux de ce résultat."

"C'est incroyable quand on peut mener à bien un tel projet", a également déclaré l'entraîneur Timmy Simons. "C'était trépidant, avec l'énergie nécessaire contre l'une des meilleures équipes de D1A. Au final, nous avons peut-être eu un peu de chance, mais cela force aussi quelque chose."