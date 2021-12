Jens Cools laisse la porte entrouverte à un retour à Westerlo : "Chapeau aux investisseurs turcs pour ce qu'ils ont réalisé"

Jens Cools (31 ans) en est à sa troisième saison avec Eupen et son contrat avec les Pandas expire à la fin de la saison alors que Westerlo, son club formateur, devrait effectuer son retour en D1A la saison prochaine.

Jens Cools arrive en fin de contrat à Eupen. "Le conseil d'administration a indiqué qu'il voulait continuer avec moi et qu'il négocierait avant le nouvel an. Je leur demande instamment de se dépêcher", plaisante Cools auprès de Het Gazet van Antwerpen. "J'attends de voir quelle proposition ils vont faire. Pour moi, ce n'est pas seulement l'argent qui est important, car à mon âge, cela n'a pas beaucoup de sens de signer un contrat d'une saison."

Le médian va-t-il boucler la boucle et terminer sa carrière au sein de son club formateur ? Il a joué plus de 150 matchs pour Westerlo. "J'y ai toujours vécu et j'y ai joué pendant vingt ans, alors bien sûr je suis ouvert à une offre. J'y suis parti en 2016. Je tire mon chapeau aux réalisations des investisseurs turcs", conclut Jens Cools.