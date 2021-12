Ian Wright défend la CAN: "La honte a assez duré"

Après Sébastien Haller et Patrick Vieira, l'ancien international anglais Ian Wright s'est élevé pour défendre la CAN. Selon l'ex-buteur d'Arsenal, la couverture de l'événement est "teintée de racisme".

"Est-ce qu’un tournoi subit plus de manque de respect que la CAN?" La question rhétorique de Ian Wright donne le ton de son intervention sur Instagram, ce mercredi soir. L’ancien attaquant des Three Lions s’insurge contre le traitement réservé au tournoi, qui débute la semaine prochaine (9 janvier-6 février).

"Est-ce que les gens peuvent comprendre à quel point ce tournoi est important pour les Africains?", supplie ensuite l’ancien gunner. "La honte a assez duré", lance-t-il, avant d’adresser ses meilleurs vœux aux participants: "Je souhaite au Cameroun tout le succès pour son tournoi, et le meilleur aux joueurs et aux fans."