Liga : Malgré un but d'Adnan Januzaj, la Real Sociedad partage l'enjeu, le Barça s'impose de justesse

Sur le banc au coup d'envoi, le Diable Rouge est rapidement monté au jeu avant de marquer lors du partage 1-1 de la Real Sociedad sur le terrain d'Alaves en match comptant pour la 19e journée de Liga.

Deportivo Alavès-Real Sociedad 1-1

Adnan Januzaj débutait la rencontre sur le banc. Une situation qui allait vite changer, puisque le Diable Rouge montera au jeu après à peine 6 minutes à la suite de la blessure d’Ander Barrenetxea. Le Belge ouvrira le score après un bon service de Portu (14e), 0-1. Alaves égalisera peu avant l’heure sur un penalty de Joselu (58e), 1-1. La Real Sociedad occupe la 6ème place avec 30 points au compteur.

Majorque-FC Barcelone 0-1

Seuls les deux De Jong, Piqué et Ter Stegen étaient présents parmi les habituels titulaires. Le Barça a eu du mal, mais parvenait tout de même à se montrer dangereux au fil du match. Grâce à un Luuk de Jong qui a trouvé le poteau (29e), avant de voir sa reprise acrobatique s'écraser sur la barre transversale de Reina (31e). Et juste avant la pause, Mingueza adressait un centre vers de Jong, qui ouvrait le score (44e), 0-1.

De Jong, encore lui, manquait le cadre sur une reprise à bout portant (58e). Il aura tout de même fallu un arrêt plus que décisif de Ter Stegen devant la reprise de Costa dans les arrêts de jeu (90e+3) pour permettre au club blaugrana de prendre les trois points et de se hisser à la 5ème place. De son côté, Majorque descend à la 15e place et devra l'emporter à Levante, lanterne rouge du Championnat avec aucune victoire, pour éviter de flirter avec la zone rouge.

Real Betis-Celta Vigo 0-2

Iago Aspas a été l'auteur d'un doublé (36e et 45e+2) ce dimanche en Andalousie. Il permet aux visteurs de se hisser à la 12ème place avec 23 points au compteur. Le Betis reste 3ème avec 33 unités.