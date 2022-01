🎥 Les finalistes du Prix Puskás sont connus !

Le prix récompense le plus beau but de l'année.

Le Prix Puskás va bientôt dévoiler son lauréat.

La récompense pour le plus beau but de l'année sera décernée le 17 janvier, lors d'une cérémonie qui se tiendra à la FIFA, à Zurich.

Trois finalistes sont désormais en course pour succéder à Heung-min Son, et son but contre Burnley en décembre 2019.

Erik Lamela, auteur d'un beau coup du foulard contre Arsenal, Patrik Schick et son lob face à l'Écosse à l'Euro et l'Iranien Medhi Taremi du FC Porto, auteur d'un retourné acrobatique face à Chelsea en Ligue des Champions.