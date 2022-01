La pépite du PSG Xavi Simons attire toujours les convoitises

Monté au jeu ce dimanche à Lyon, Xavi Simons a encore prouvé ses qualités, mais il manque de temps de jeu. Ira-t-il en chercher ailleurs ?

S'il n'a que 18 ans, Xavi Simons est l'un des talents dont on parle le plus en France et beaucoup espéraient le voir jouer un peu plus cette saison avec le PSG. Il est cependant monté au jeu en Ligue 1 pour la première fois cette saison ce dimanche, contre Lyon ; vingt bonnes minutes de jeu suffisantes pour le convaincre de rester ? Selon le Daily Record écossais, le jeune néerlandais peut en tout cas compter sur un intérêt concret des Glasgow Rangers.

Simons voit son contrat se terminer en juin prochain et pour prolonger à Paris, il lui faudra probablement obtenir des garanties ; le Record affirme que l'une de ces garanties serait un prêt la saison prochaine pour obtenir du temps de jeu. Si le prodige parisien ne rejoint pas les Rangers cet hiver, il pourrait donc y être prêté la saison prochaine.