Coman va toucher le pactole !

Il avait offert la Ligue des Champions au Bayern, arrivait à la fin de son contrat et il va toucher le jackpot.

Après plusieurs mois de discussions difficiles, Kingsley Coman (25 ans, 17 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) n'a jamais été aussi proche de prolonger son contrat au Bayern Munich. Selon L'Equipe, l'ailier international français a enfin réussi à s'entendre avec sa direction pour étendre son bail au-delà de juin 2023. Pour cela, les dirigeants bavarois ont accepté de lui offrir un salaire annuel estimé entre 18 et 20 millions d'euros. Ce qui en ferait le troisième joueur le mieux payé du vestiaire derrière Robert Lewandowski et Manuel Neuer.

Annoncé possible partant en fin de saison, à un an de la fin de son contrat actuel, l'ancien Parisien avait été approché par Chelsea, Manchester City ou encore le FC Barcelone au cours des derniers mois. Finalement, le Tricolore va donc poursuivre, sauf rebondissement, son aventure en Bavière, débutée en 2015.