Arsenal et Sambi Lokonga tiennent bon à 10 contre 11 contre Liverpool

En demi-finale d'EFL Cup, Arsenal semblait mal embarqué après une expulsion rapide, mais a tenu le coup à Anfield.

Dès la 24e minute de ce choc entre Liverpool et Arsenal en demi-finale de l'EFL Cup, Granit Xhaka était en effet expulsé du côté des Gunners. Commençait alors une opération survie pour Albert Sambi Lokonga (titulaire) et ses équipiers, et les chiffres la traduisent : 78% de possession de balle et 17 tirs à 3 en faveur de Liverpool, qui ne parviendra cependant pas à trouver la faille.

Les Reds ne cadreront qu'une seule petite frappe face à des Gunners héroïques, et qui font même la bonne affaire sur le plan comptable avant de recevoir Liverpool au match retour. Rappelons les absences de Mohamed Salah et Sadio Mané, partis à la CAN, côté liverpuldien, qui auront certainement joué un rôle ...