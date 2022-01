Malgré un début de saison mitigé, Visé pense encore au top 4

Visé pointe à la huitième place de Nationale 1 à la mi-saison, mais l'objectif du club reste inchangé: Terminer la phase classique dans les quatre premières places afin de disputer les Play-Offs pour une éventuelle accession à la D1B.

En début de saison, l'objectif de Guy Thiry, le président du club, était clair: l'URSL Visé doit disputer les Play-Offs en vue d'une potentielle accession à la D1B. Pour ce faire, Visé doit terminer le championnat sur le podium et obtenir sa licence. Du point de vue administratif, cela ne devrait pas poser problème. "On a déjà obtenu cette licence l'année dernière. Nous étions d'ailleurs l'unique club de D1 amateurs à l'avoir reçue. Nous n'avons pas de problèmes financiers, les finances sont saines. Je ne vois donc pas l'inconvénient" assure Guy Thiry.

"Nous avons réalisé un bon début de saison. Lors de la première rencontre, nous partageons à domicile face à Dessel (0-0) avec le sentiment que nous méritions la victoire. Quatorze journées plus tard, ils sont en tête. C'est la preuve que nous avons les qualités pour lutter contre le haut de tableau" analyse José Riga.

© photonews

Un énorme passage à vide

Mais entre le 16 octobre (défaite 1-0 à Heist) et le 5 décembre (1-1 aux Francs-Borains), Visé n'engrange que deux points, sur 21 possibles. Un passage à vide lourd de conséquences, puisque Visé pointe désormais à la huitième place de Nationale 1. "Le 7/9 juste avant la trêve nous a permis de revenir de la 13e à la 8e place. Ce passage à vide nous a fait beaucoup réfléchir. Nous nous sommes demandé si nous devions changer les joueurs ou le staff. Mais nous avons maintenu notre entière confiance en José Riga et en Bernard Smeets, qui sont des gens de confiance. Toutes les équipes connaissent des passages à vide. Nous espérons débuter 2022 de la bonne manière. Nous avons le noyau pour faire de bons résultats" analyse Guy Thiry.

Mais comment expliquer ce passage à vide? Selon José Riga, la réponse est claire: "Nous avons manqué d'efficacité. En général, nous étions présents au niveau du jeu, si ce n'est lors de la deuxième mi-temps face à l'Olympic (NDLR: défaite 1-3, Jonathan Legear ouvre le score pour Visé, mais les locaux concèdent trois buts dans les dix dernières minutes). Nous avons souvent joué avec de la qualité. Mais en football, le contenu sans les résultats, cela ne sert à rien. Nous avons un noyau très jeune. Nous avons notamment quatre gardiens qui ont entre 18 et 20 ans. Nous avons recruté un joueur d'expérience dans chaque ligne, mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Pour la ligne arrière, Guillaume Déquaire est arrivé blessé et n'a pu participer qu'aux quatre dernières rencontres. Au milieu de terrain, Paul Keita n'a jamais été qualifié en raison de problèmes administratifs. Et en attaque, Moussa Gueye s'est très rapidement blessé."

Guy Thiry: "Paul Keita a des qualités supérieures à la moyenne, mais n'est pas en ordre administrativement. Il devait partir direction la D2 espagnole, mais nous n'avons jamais reçu les papiers de transferts"

Pour combler ce manque d'efficacité, Visé pourrait recruter un buteur avec un profil différent de ceux déjà présents au club, mais José Riga compte en premier lieu sur les joueurs qui font déjà partie du noyau. "Une pointe capable de garder le ballon. Un point d'encrage suffisamment puissant. Mais on compte également sur la prise d'expérience des joueurs qui sont déjà là. Nous misons en premier lieu sur de la jeunesse, du régional et sur des joueurs passés par des clubs formateurs, et c'est en ce sens que les deux frères Wilmots, qui apportent entière satisfaction, sont arrivés l'été dernier. On compte sur leurs quelques mois de vécu en plus avant d'aller voir ailleurs, même si un entraineur ne crache jamais sur une plus-value"

"On espère être à l'abri des circonstances défavorables, et que le ballon va enfin rouler dans notre sens"

Lors de ce premier tour, l'URSL n'a pas non plus été gâté par les blessures. "Nous avons eu énormément d'impondérables. Des blessures qui ne sont pas coutumières dans le football, telles qu'une infection à la main pour Nicolas Gerits. Je n'aime pas parler de malchance, mais il est clair qu'avec ces blessures récurrentes, l'équipe a manqué d'automatismes car je n'ai pu aligner qu'à une seule reprise le même onze pendant deux semaines consécutives. On espère être à l'abri des circonstances défavorables pour le deuxième tour, et que le ballon va enfin rouler dans notre sens" poursuit José Riga.

Malgré un début de saison en dents de scie, c'est toujours avec l'espoir d'une qualification pour les Play-Offs que Visé va entamer 2022. "Ce début de saison doit nous faire prendre conscience que nous devons faire plus, mais que nous avons les qualités nécessaires pour rivaliser. Il s'agit d'une série qui a son lot de surprises chaque semaine, tout peut s'équilibrer très vite. On ne commence jamais une saison sans ambitions, mais le football ne s'écrit pas avec des mots mais avec des actes et des résultats. Quand on regarde le nouveau visage de la D1B, presque tous les clubs sont désormais aux mains de repreneurs étrangers, ce qui n'est pas notre cas. C'est la preuve qu'il est difficile de lier budget viable et performance. Nous espérions être plus près de la bagarre, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot" conclut l'entraineur visétois.