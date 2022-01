Le Genoa partage pour la première de Blessin, Vanheusden joue tout le match

Dans un match assez calme, le Genoa est la seule équipe qui a tiré au but (3 tirs). Zinho Vanheusden, pour son deuxième match d'affilée en tant que titulaire, a joué les 90 minutes. C'est le premier match à la tête des Génois pour Alexander Blessin, le désormais ex-coach d'Ostende, qui a donc repris l'intérim assuré jusque là par Abdoulay Konko depuis le limogeage d'Andrei Shevchenko. Le Genoa reste à une inquiétante 19e place, la lanterne rouge Salernitana pointant à 3 points et deux matchs en moins.

A decent start to life in Italy for Alexander Blessin. Genoa the better team, they deserved the points and hopefully they can carry that attitude forward.