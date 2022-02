Silvère Ganvoula, ancien flop du mercato hivernal à Anderlecht

L'ancien attaquant d'Anderlecht est de retour en Pro League. Il a signé pour le Cercle de Bruges, en prêt. Un retour qui nous évoque son passage peu réussi chez les Mauves, qui l'avaient recruté, justement, durant la fenêtre hivernale.

Le Club de Bruges a étonné pas mal de monde en recrutant dans la dernière semaine du mercato un joueur bien connu de notre championnat : Silvère Ganvoula. Se révélant à Westerlo, son passage à Anderlecht puis ses prêts successifs n'ont jamais été concluants. Il a ensuite rallié l'Allemagne et Bochum, où il n'a retrouvé - que temporairement - quelques couleurs en 2. Bundesliga.

Une bonne première partie de saison, et Anderlecht se rue dessus

Westerlo transfère Ganvoula à l'été 2016, alors joueur d'Elazispor en Turquie. Il fait alors office de bonne surprise, marquant contre le Standard dès son premier match de championnat. Ayant inscrit 7 buts en 20 matchs à la mi-saison, il est titulaire indiscutable au sein d'une formation de Westerlo qui évolue encore en division 1. Ganvoula marque fin janvier face à... Anderlecht. Ni une ni deux, le Sporting le recrute dès le mercato hivernal. Les Mauves vont alors débourser 1,20 millions pour Ganvoula, alors que derrière Lukasz Teodorczyk qui empile les buts, se trouvent déjà Hamdi Harbaoui ou Isaac Kiese Thelin. Un "panic buy" pour Anderlecht ? Ou plutôt une volonté dévorante d'attirer toujours plus de joueurs ?

Quoiqu'il en soit, Anderlecht va le prêter pour la deuxième partie de saison à son précédent club. Ganvoula ne marquera plus que deux fois en deuxième partie de saison - dont une fois contre Bruges - et terminera la saison avec 9 buts et 2 assists.

Un prêt à Malines, une demi-saison à Anderlecht, un échec en Belgique

La saison suivante, plusieurs clubs s'intéressent à l'attaquant congolais. Waasland-Beveren et l'Antwerp en Belgique, Dijon et Rennes à l'étranger. C'est finalement Malines qui va réussir à se le faire prêter sans option d'achat.

Un prêt qui va vite tourner au fiasco : après seulement 10 matchs et aucun but avec le Kavé, Anderlecht rapatrient contre leur gré le Congolais, obligé de poursuivre la saison avec le Sporting suite à ...3 minutes jouées en juillet avant de partir à Malines.

Le Congolais va néanmoins surprendre en inscrivant ses deux premiers buts pour Anderlecht le 4 février contre... Malines. Pas de quoi convaincre ses dirigeants, ni les supporters, pour qui le joueur a moins laissé un souvenir que ses célébrations, et encore...

© photonews

L'explosion, la promotion, la déception

La saison suivante, Anderlecht prête Ganvoula au VFL Bochum, pensionnaire de deuxième division allemande. A Bochum, l'attaquant va inscrire 5 buts en plus de 20 matchs lors de sa première saison. Suffisant pour que le club lève son option d'achat et verse 400.000 euros à Anderlecht.

La saison suivante, l'attaquant va impressionner et se montrer dès les premiers matchs. Il inscrit 8 buts lors de ses 10 premiers matchs avec le VFL. Il finira la saison avec 16 buts en 30 matchs, soit plus d'un but tous les deux matchs.

L'on pense alors que la machine est lancée...mais non. La saison suivante, alors que Bochum réalise une saison extraordinaire, bat notamment Hambourg, Dusseldorf, Nuremberg, Paderborn ou Darmstadt, et monte en Bundesliga après 11 ans coincé à l'étage en-dessous, Ganvoula est à la traîne et n'inscrit que 2 petits buts en 30 matchs.

Cette saison, le Congolais n'avait disputé que 10 matchs en Bundesliga pour 0 buts, avant donc d'être prêté au Cercle.