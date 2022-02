Dani Alvès est furieux !

Revenu au FC Barcelone, il n'est pas du tout content d'une décision du club.

Revenu au FC Barcelone en novembre pour aider son ancien club, Dani Alves (38 ans, 4 matchs toutes compétitions cette saison) a eu une mauvaise surprise cette semaine. En effet, le latéral droit brésilien a appris qu'il ne faisait pas partie de la liste des joueurs enregistrés pour disputer la Ligue Europa.

Outre Alves, le Barça s'est renforcé cet hiver avec les signatures de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang. Or, le règlement de l'UEFA autorise l'inscription de trois nouveaux joueurs seulement pour la seconde partie de la saison. Et c'est donc l'Auriverde qui a été sacrifié. Selon le quotidien catalan Sport, l'ancien Parisien et Turinois n'a pas bien pris cette décision. Espérons pour Barcelone et Xavi que cet épisode ne va pas créer des tensions supplémentaires dans une saison déjà bien compliquée pour les Blaugrana.