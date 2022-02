Daouda Peeters (Standard) devrait retourner à la Juventus cet été

Daouda Peeters a été prêté par la Juventus au Standard de Liège l'été dernier. Un renfort prometteur pour les Rouches, mais la malchance a frappé le jeune milieu défensif.

Daouda Peeters a participé à cinq rencontres (203 minutes de jeu) avec le Standard de Liège cette saison. L'ancien Diablotin n'a plus joué depuis le 1er octobre dernier (défaite 3-1 à Malines) et n'a donc pas encore évolué sous les ordres de Luka Elsner. Après plusieurs examens, les médecins ont découvert que le médian souffrait d'une neuropathie et il a ainsi été écarté des terrains pour une durée indéterminée. Son corps, meurtri par le syndrome de Guillain-Barré, aura besoin de temps pour retrouver l’entièreté de ses capacités. Ce qui est clair, c'est que le joueur âgé de 23 ans ne pourra pas rejouer cette saison.

Selon nos confrères de Het Nieuwsblad, le prêt de Peeters ne sera pas prolongé. Il retournera l'été prochain à la Juventus, où il est encore sous contrat jusqu'en 2024.