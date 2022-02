L'entourage d'Haaland discute avec un grand club européen

De quoi oublier un certain Kylian Mbappé?

En parallèle de ses négociations avec Kylian Mbappé, le Real Madrid va bel et bien tenter le coup à fond pour aussi attirer l’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Håland (21 ans, 20 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison), en fin de saison ! Ce vendredi, le quotidien catalan Sport évoque même une rencontre entre les dirigeants merengue, le père du Norvégien Alf-Inge Håland et le bras droit de Mino Raiola, Rafaela Pimenta.

Les deux parties se seraient réunies en Principauté dernièrement - pendant que les décideurs de la Maison Blanche essayaient de faire bouger les choses pour le milieu de terrain de l’AS Monaco Aurélien Tchouaméni - et auraient établi un "accord préférentiel". Autrement dit, une entente qui permettrait au Real d’être prioritaire en cas de départ d’Håland l’été prochain.

Reste maintenant à connaître les intentions du Scandinave, aussi courtisé par le FC Barcelone ou le Paris Saint-Germain pour ne citer qu’eux.