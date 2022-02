La situation se dégrade pour le Beerschot : "Cela devient de plus en plus difficile"

Les Anversois ont perdu une rencontre très importante face au Cercle.

"Ce n'était pas un bon match, la performance du Cercle a été quasi parfaite. Nous n'avons pas réussi à répondre à leur pression et au rythme élevé qu'ils ont imposé"n expliquait Joren Dom au micro de Sporza, au terme de la défaite.

Le Beerschot n'est donc pas parvenu à surfer sur sa victoire contre Courtrai, et manque l'occasion d'enchainer.

"Le carton rouge a été un moment clé, mais même avant cela, nous étions sous pression. Après le premier but, nous avons essayé de jouer plus offensif, mais sans succès. C'est une défaite logique. Cela devient de plus en plus difficile. Nous savons que nous pouvons faire mieux, nous l'avons montré la semaine dernière", poursuit le joueur anversois.

Avec des matchs contre Charleroi, le Standard, l'Antwerp, La Gantoise, STVV, Bruges et l'Union, c'est un programme très lourd qui attend la lanterne rouge.