Le Referee Department commente les décisions du week-end

Deux décisions de ce week-end de Pro League ont été commentée par Frank De Bleeckere.

Deux phases de ce week-end ont retenu l'attention du Professional Refereeing Department. La première s'est déroulée au Jan Breydel lorsque monsieur Visser a décidé de siffler un penalty pour le Club à la suite d'une faute de main de Birger Verstraete.

Pour De Bleeckere, cette décision est correcte: "Le joueur de l'Antwerp touche le ballon du bras gauche, lequel est écarté du corps et agrandit donc la surface de celui-ci de façon non naturelle". Pour l'ancien arbitre, la jaune brandie est aussi correcte car "le ballon allait vers le but".

La deuxième phase qui a été commentée, c'est le carton rouge reçu par Vadis. Si le joueur n'a pas été suspendu, De Bleeckere estime cependant que l'intervention du VAR était légitime car "l'arbitre n'avait pas vu la phase" puisqu'il n'a rien sifflé. Cependant, ce dernier estime que le carton rouge ne devait pas être brandi puisque le joueur de Gand n'a pas l'intention de faire la moindre faute.