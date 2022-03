Yves Dabila : "Laisser cette place de barragiste à un autre club est encore possible"

Ce samedi soir, le RFC Seraing reçoit le Club de Bruges lors de la 30ème journée Jupiler Pro League. Dix-septième et barragiste avec sept points d'avance sur le Beerschot, lanterne rouge, le promu n'a pas fait une croix sur la seizième place détenue par Eupen.

Le début de semaine fut pénible et compliqué pour le promu sérésien après sa cruelle défaite à Zulte Waregem. Les Méttalos ont vu les Flandriens creuser l'écart à six points. "Une défaite peu facile à digérer car c'était un match très important dans la lutte pour le maintien", a confié Yves Dabila avant d'évoquer l'état d'esprit qui anime les Sérésiens. "Cette seizième place, nous y croyons toujours ! Il reste cinq matchs à jouer soit quinze points à prendre. Eupen compte cinq unités d'avance et laisser cette place de barragiste à un autre club est encore possible. Il faut se battre jusqu'au bout", a souligné le défenseur central en conférence de presse.

Ce samedi, Seraing croisera le fer avec le Club de Bruges. "Nous allons affronter le champion de Belgique qui dispose de beaucoup de qualités. Mais nous jouons à la maison devant nos supporters. Très peu d'observateurs nous voient l'emporter ce week-end, pourquoi pas créer la surprise !", a conclu le joueur prêté par le LOSC.