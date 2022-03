🎥 Jackson Muleka offre la victoire à Kasımpaşa grâce à un doublé et un assist !

L'ancien joueur du Standard est en trĂšs grande forme en Turquie !

Ce samedi en SuperLig turque, Göztepe et KasımpaƟa se sont offerts un duel épique (2-3). Prêté par le Standard de Liège, c'est Jackson Muleka qui a ouvert le score pour les visiteurs dès la 5e minute. Après l'égalisation de Göztepe via Di Santo (7e), Muleka a inscrit un second goal juste après la mi-temps (48e). Il s'est enfin montré très altruiste et a offert le 1-3 à Bozok (79e).

Avec 4 buts et 2 assists en 4 matchs joués depuis son arrivée du Standard, l'attaquant congolais retrouve de belles couleurs et prouve pour l'instant au club liègeois que le prêter n'était peut-être pas une si bonne idée...

GOL | Göztepe 1-2 KasımpaƟa



⚜ 48' Muleka



Maç Linki, Anlık goller ve önemli pozisyonlar için takip: @GoalHubTR pic.twitter.com/nPyZuaN8UM — Anlik goller (@Anlikgoller52) March 5, 2022