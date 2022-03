Conference League: les Buffalos devront faire mieux au retour

Un seul but et du suspense pour le match retour: le PAOK a croqué la Gantoise grâce à un coup-franc dévié, mais les Buffalos auront un droit de réponse dans une semaine, sur la pelouse de la Ghelamco Arena.

Dernier représentant belge sur la scène européenne, La Gantoise, épargnée des barrages grâceà la première place conquise en phase de poules, entamait jeudi soir sa phase finale de Conference League par un déplacement en Grèce, sur la pelouse du PAOK.

Avec une composition similaire à celle alignée par Hein Vanhaezebrouck jeudi soir: de retour de blessure, mais pas à 100%, Tarik Tissoudali débutait la rencontre sur le banc, tandis qu'Andrew Hjulsager prenait place aux côtés de Laurent Depoitre.

Et c'est le PAOK qui prend les choses en main et qui tente de mettre la pression sur la défense gantoise dès le premier coup de sifflet final. Mais il faudra attendre 20 bonnes minutes pour voir la première occasion. Une percée de Biseswar dans le rectangle gantois, suivie par une première intervention autoritaire de Davy Roef.

La situation la plus intéressante du premier acte. Akpom tentera lui aussi sa chance quelques instants plus tard, mais sa tentative n'inquiète pas le portier gantois. Les Buffalos, de leurs côtés, ont eu plusieurs opportunités durant la première période, sans parvenir à mettre en difficulté le portier grec.

Fermée avant le repos, la rencontre va s'ouvrir dès le retour des vestiaires. Avec une grosse occasion pour le PAOK, d'abord. Oublié par la défense gantoise, Akpom place sa tête, mais ne parvient pas à cadrer. Et dans la foulée, c'est Gand qui passe tout près de l'ouverture du score. Castro-Montes place le ballon au fond, mais son but est logiquement annulé pour une position de hors-jeu.

Le but tombera finalement du côté grec, à l'heure de jeu. Sur un coup-franc de Kurtic dévié par Kums qui surprend Davy Roef. Un but qui a mis les Buffalos en difficulté. Jamais la Gantoise n'a ensuite trouvé les ressources pour revenir dans le match. Il faudra donc compenser un retard d'un but dans une semaine à Gand.