Yves Vanderhaeghe prêt à affronter le Club de Bruges

Le KV Ostende est quasiment assuré du maintien. On ne veut pas encore le dire sur la Côte, mais Seraing ne va pas rattraper neuf points à quatre journées de la fin. Yves Vanderhaeghe peut donc envisager le match contre le Club de Bruges avec un certain optimisme.

Yves Vanderhaeghe pense aussi qu'il y a quelque chose à faire contre le Club de Bruges. "Oui, si nous restons concentrés et focalisés. Une belle statistique est que nous avons déjà enregistré deux clean sheets à domicile d'affilée et nous jouons à nouveau devant nos supporters. Je pense que nous pouvons mettre en place une bonne organisation et bien fermer derrière. Seulement : il est difficile de marquer des buts. Un but en quatre matchs, c'est trop peu", a expliqué le T1 des Côtiers en conférence de presse dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Makthar Gueye n'a pas trouvé le chemin des filets ces derniers mois. "D'accord, Gueye se cherche, mais se retient émotionnellement. Ce n'est pas seulement de sa faute. Est-il suffisamment soutenu ? Reçoit-il assez de ballons ? C'est au moins aussi important. En travaillant dur, tout reviendra."