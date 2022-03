Philippe Clément "veut voir une réaction" contre le PSG

L'AS Monaco traverse une mauvaise passe, et Philippe Clément est naturellement pointé du doigt. Le Belge est sous pression, et les Monégasques affrontent un sacré morceau ce dimanche.

Monaco reçoit le PSG ce dimanche (13h) et Philippe Clément sera sous pression : éliminés de la Coupe de France, éliminés en Europa League, les Monégasques restent également sur une défaite en championnat, à Strasbourg, et deux matchs à domicile sans victoire. "Ce sera un match très différent (de Braga). Je veux voir une réaction ce dimanche", espère l'entraîneur belge en conférence de presse dans des propos rapportés par L'Equipe. "Contre Braga, nous devions réussir quelque chose, nous avons eu le ballon 70% du temps. Ce sera différent".

Le PSG est en effet un adversaire redoutable. "Il y a deux matchs que tout le monde attend en championnat en France, et ce sont ceux contre Paris", reconnaît Clément. "Ce sont des matchs exceptionnels car ils ont plus de qualité et de talent que les autres équipes. Mais des clubs ont prouvé que c'était possible de les battre. Et il restera 9 matchs après, 27 points à prendre, on ne peut pas se focaliser sur ce match".