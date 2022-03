Marc Overmars entame un nouveau chapitre : "Disputer la Ligue des champions avec l'Antwerp"

On ne s'ennuie jamais à Anvers. Lundi après-midi, le Great Old a surpris en nommant Marc Overmars au poste de directeur technique.

Le Néerlandais âgé de 48 ans est entré dans la salle de presse bien remplie aux alentours de 13 heures. "Je suis heureux d'être ici. Ces dernières semaines, la famille Gheysens m'a convaincu de son projet. L'Antwerp est un club populaire et de supporters, et j'aime ça. Les ambitions sont énormes ici. Nous sommes en fait parvenus à un accord très rapidement, malgré l'intérêt d'autres clubs. Je vois beaucoup de potentiel de croissance dans ce club. C'est un nouveau chapitre, où je veux bien commencer", a déclaré Marc Overmars.

Le Néerlandais n'a pas dit un mot sur son départ de l'Ajax, où il a été mis à l'écart après des messages déplacés à des collègues féminines. Bien sûr, l'un des journalistes a abordé le sujet. "Je veux laisser cette page derrière moi et je veux le faire ici. Bien sûr, c'était un adieu très triste à l'Ajax, mais je veux continuer et partir sur des bases positives. Si j'ai hésité à recommencer si tôt ? Ecoutez, j'ai 48 ans, je veux juste retourner au travail. Je suis impatient de vivre cette aventure et c'est pourquoi je commence dès que possible."

Même si Marc Overmars devra s'y habituer. Aussi ambitieux que soit l'Antwerp, sur le plan sportif, c'est de toute façon quelques pas en arrière pour le Néerlandais. "Je ne me sens pas trop grand pour quoi que ce soit. Là encore, le potentiel de croissance est énorme. Bien sûr, j'ai déjà travaillé en Ligue des champions, mais je veux y retourner. C'est le rêve et l'ambition : aller en Ligue des champions avec l'Antwerp."