Divock Origi de plus en plus proche de la Série A

Même s'il aura très souvent manqué de temps de jeu, Divock Origi a connu plusieurs excellents moments à Liverpool: un but salvateur lors du derby de la Mersey, un doublé face à Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions et un but en finale face à Tottenham lors de la même édition, que Liverpool remportera d'ailleurs face aux Spurs. Mais cette histoire semble toucher à sa fin. En effet, l'attaquant de notre équipe nationale recherche désormais plus de temps de jeu voire une place de titulaire. En fin de contrat au mois de juin prochain, il semble plus que probable qu'Origi quitte Jürgen Klopp et les Reds, et un club italien semble bien tenir la corde: en effet, la proposition de contrat de l'AC Milan semble beaucoup plaire à l'attaquant de 26 ans. Les discussions progressent, les derniers arrangements seront discutés dans les prochains jours, et l'AC Milan est très confiant sur l'issue de ce transfert, à en croire Fabrizio Romano.

