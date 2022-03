Le Betis prolonge Guardado

Le Betis Séville a annoncé dans une vidéo pour le moins originale que son milieu de terrain mexicain Andrés Guardado (35 ans) avait prolongé son contrat le liant au club andalou pour une année supplémentaire, soit jusqu'en 2023.

Arrivé en 2017 depuis Valence, Guardado a revêtu à 158 reprises la vareuse du Betis, pour 4 buts et 16 assists. Il était auparavant passé par le Deportivo La Corogne, le Bayer Leverkusen et le FC Valence.

Avec 173 sélections avec le Mexique, il est à 4 caps du recordman national Claudio Suarez. Blessé à la cuisse, il ne disputera pas la rencontre contre les USA comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde (demain, 03h00).

🤴🎹🎤



The show must go on.@AGuardado18 pic.twitter.com/iFLF8DWKpf