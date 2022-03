Schreuder revient sur les déclarations de Hendry: "Le titre de l'article n'est pas correct!"

Jack Hendry n'est plus dans les plans d'Alfred Schreuder et il s'est épanché dans la presse lors de la trêve internationale.

Ce vendredi, le Club de Bruges se déplacera sur la pelouse du Beerschot, déjà assuré de descendre en D1B la saison prochaine. De plus, ce match se jouera à huis clos puisque le club anversois paie le prix fort pour le comportement de ses supporters.

Avant cette rencontre, Alfred Schreuder est revenu sur "l'affaire" Jack Hendry. Le défenseur central écossais n'est pas heureux d'être sur le banc. "Une carte rouge, ça peut arriver, ce n'est pas pour cela qu'il faut écarter ton meilleur défenseur pour la cause", a déclaré l'ancien Côtier.

"Jack est venu me voir directement après l'entraînement", a déclaré Schreuder en conférence de presse ce jeudi. "Nous nosu sommes expliqués. Le titre de l'interview n'est pas correct. Il veut jouer plus, c'est vrai et je trouve qu'il a raison. Un joueur qui est sur le banc ne doit pas s'en satisfaire. C'est une bonne chose pour lui d'avoir marqué avec son équipe nationale. Je suis heureux de mes défenseurs centraux pour le moment".

Le message est clair donc: oui Hendry devrait jouer plus, mais il n'y a pas de raison de changer la défense... du moins pour le moment.