Officiel : Manchester United prolonge Bruno Fernandes

Arrivé du Sporting Portugal à l'hiver 2020, Bruno Fernandes est une indéniable réussite à Manchester United. En 18 mois, le Portugais est rapidement devenu un élément incontournable chez les Red Devils. Il a déjà inscrit 49 buts et délivré 39 passes décisives en 117 matchs.

Manchester United a annoncé que le milieu offensif de 27 ans avait prolongé son contrat jusque 2026. Celui qu'il avait signé en arrivant il y a deux ans était pour 5 ans et demi, avec une année en option. Le nouveau contrat contient également une possibilité de prolongation pour un an.

