Holzhauser à OHL ? Steven Defour donne son avis

Rapha Holzhauser va-t-il rejoindre OHL cet été ?

Après que Brys et Holzhauser aient été aperçus en train de manger ensemble au restaurant, de plus en plus de personnes pensent que le milieu de terrain autrichien va signer à OHL.

Dans le podcast 90 Minutes, ils en parlent aussi brièvement. Mais Steven Defour est très clair sur la question. "Il n'a pas sa place là-bas. OHL couvre tout le terrain avec ses joueurs et Holzhauser n'a pas les capacités pour le faire. C'est un très bon footballeur mais pas dans ce système de jeu. Dans les années 80 ou 90, il aurait été dans le top européen, mais pas maintenant", a lâché l'assistant du KV Malines.