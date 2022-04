Le Club de Bruges augmente son offre pour Bjorn Meijer

Les Blauw en Zwart poussent pour s'attirer les services du joueur de Groningue, mais pour l'instant cela ne mord pas à l'hameçon.

Dernièrement, l'on relatait un vif intérêt du Club de Bruges pour le latéral de 19 ans de Groningue, Bjorn Meijer.

Le club avait refusé une offre initiale de 3,5 millions venant des Blauw en Zwart. Ces derniers seraient revenus à la charge selon le Nieuwsblad, avec une offre à 4,5 millions. Une somme toujours inférieure au 5 millions demandés au club d'Eredivisie.

Néanmoins, et alors que la tendance était à un découragement brugeois dans ce dossier, le média flamand nous apprend que celui dont le contrat expire en 2023 - avec option pour un an supplémentaire - aurait jeté son dévolu sur le Club de Bruges et ne voudrait pas prolonger. Si les pensionnaires du Jan Breydel venaient à formuler une nouvelle offre, il est alors fort probable que cette dernière leur permettre définitivement d'attirer le joueur. A noter que l'Ajax est aussi sur la piste du défenseur.

Le Club de Bruges avait précédemment tenté d'attirer Tyrell Malacia, arrière gauche de 22 ans évoluant au Feyenoord, mais il s'était révélé être bien trop cher (11,50 millions selon Transfermarkt).