D1B : Westerlo cartonne Mouscron, Lommel s'impose à Virton

Deux rencontres de deuxième division avaient lieu ce vendredi soir lors de la 27ème journée de championnat.

Virton-Lommel 2-3

Lommel s'est imposé à Virton, qui a célébré son centenaire par de nombreuses festivités. Allach a ouvert le score pour l'équipe locale (8e), après quoi Cauê (9e) et Henkens (34e) ont donné l'avantage aux visiteurs. Après la pause, Anne égalisait (77e), mais un but tardif d'Arthur Sales (88e) permettait à Lommel de repartir avec les trois points. Lommel a 32 points et est cinquième, Virton reste dernier avec 20 points.

Mouscron-Westerlo 2-6

Mouscron a reçu la visite du tout nouveau champion Westerlo. Les visiteurs ont donné un peu plus d'éclat à leur titre en s'imposant 2-6. Westerlo a pris l'avantage grâce à Vaesen (15e) et De Cuyper (16e). Chevalier a réduit le score pour Mouscron avant la pause (36e). En seconde période, De Cuyper (56e) et Daci (57e) ont aggravé le score. Duplus a fait 2-4 (66e), après quoi Persyn a porté le score à 2-5. Paulet a fait 2-6 en fin de rencontre (88e). Westerlo a 55 points après 27 journées, Mouscron compte 30 unités.

Les résultats des deux matchs n'ont eu aucune influence sur le classement final. Westerlo est champion depuis le week-end dernier, le dauphin RWDM jouera des matchs de barrages contre Seraing et Virton est relégué.