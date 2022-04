Mark McKenzie : "J'ai joué trop proprement"

Après une saison plus que décevante, le Racing Genk est sur le point de disputer les Playoffs 2. Le vice-champion doit s'imposer à Seraing dimanche pour assurer sa huitième place.

Comme le reste de l'équipe, Mark McKenzie a connu une saison inégale. L'Américain de 23 ans a fait forte impression dès son arrivée, mais n'a pas pu continuer sur cette bonne lancée. "En tant que joueurs, nous avons échoué cette saison. Je n'en ai pas tiré le maximum non plus, mais j'ai envie de me montrer lors des prochains matchs", a déclaré McKenzie à Het Belang Van Limburg. "J'ai joué ces derniers mois avec trop peu d'agressivité, j'ai joué trop proprement."

Il reste étrange que le Racing Genk ait pu conserver et même renforcer son noyau de la saison dernière, pour ensuite s'effondrer complètement. "Nous ne manquons pas de qualités individuelles, nous l'avons montré lors des Playoffs 1 la saison dernière. Nous avons tous connu une baisse de forme et nous avons été trop gentils les uns envers les autres. Nous devons oser exiger davantage les uns des autres."

Avec la Coupe du monde en vue, il est important pour Mark McKenzie de se montrer. L'Américain n'a pas été appelé pendant la dernière trêve internationale. "C'est logique, si vous n'avez pas votre chance au club, vous ne pouvez pas compter sur une sélection. Je sais ce que je dois faire : élever mon niveau et me remettre à jouer."