Robin Van Persie aurait refusé Manchester United

L'ancien attaquant néerlandais aurait refusé de faire partie du staff d'Erik Ten Hag à Manchester United.

Cela semble de plus en plus certain : Erik Ten Hag deviendra l'entraîneur principal de Manchester United la saison prochaine. Comme convenu, Ralf Rangnick intègrera l'organigramme du club, mais ne sera plus sur le banc des Red Devils la saison prochaine. Selon Soccer News, Erik Ten Hag aurait personnellement contacté Robin Van Persie afin de lui proposer une place d'adjoint, ce que l'ancien attaquant d'Arsenal et des Mancuniens aurait refusé. En effet, le néerlandais est satisfait du rôle d'adjoint qu'il occupe depuis mars 2020 du côté du Feyenoord Rotterdam, son club formateur, et ne souhaite pas le quitter. De plus, sa famille se sent bien chez elle, aux Pays-Bas, et ne souhaite pas quitter le pays.