Yves Vanderhaeghe: "Bien de terminer la saison sur une note positive"

Malgré une infériorité numérique d'une heure de jeu, Ostende s'est imposé sur la pelouse d'Eupen hier soir, 0-2.

Yves Vanderhaeghe a bien cru que la saison d'Ostende allait se terminer en eau de boudin hier soir. Après 28 petites minutes de jeu, Duncan recevait son deuxième carton jaune de la rencontre et rejoignait les vestiaires bien plus tôt que ses coéquipiers. Les Côtiers ont cependant pu profiter des largesses défensives d'Eupen pour s'imposer, 0-2. "Eupen a commencé avec plus de volonté de gagner, mais après le carton rouge, mon groupe a bien réagi et a vraiment commencé à jouer au football. En fait, nous avons donné peu d'opportunités et notre organisation était bonne malgré cet homme en moins. Ensuite, vous devez saisir vos occasions et Ambrose l'a parfaitement fait, de belle manière. Et ce 0-2 est également tombé à un excellent moment."

Ostende figure à la 12e place du classement, en attendant les résultats d'aujourd'hui. Une saison décevante, et relativement stressante pour tout le staff. "Nous avons vraiment abandonné jusqu'à la semaine dernière. Le fait que nous puissions terminer la saison sur une note positive rend les deux heures et demie de route amusantes. Oui, cela veut dire quelque chose."