Christian Luyindama revient sur l'élimination des Léopards: "Le silence parle à celui qui veut écouter"

Le Congo a été éliminé de la Coupe du Monde par le Maroc.

Un mois après la lourde défaite au Maroc sur le score de 4-1, Christian Luyindama est revenu sur les réseaux sociaux sur l'élimination du Congo, qui ne verra donc pas la Coupe du Monde au Qatar.

" Le silence parle à ceux qui savent écouter, dit-on. Je reviens à vous peuple congolais, on nom de toute l'équipe présenter mes excuses ! Jouer la coupe du monde au Qatar était un rêve de tous, malheureusement. La déception est très grande. Grâce à vos remarques, critiques et suggestions, j'apprenne de mes erreurs et je m'améliore pour revenir très fort. J'aime la RDC et son peuple. Merci."