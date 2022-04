L'Antwerp prolonge de 3 ans son partenariat avec un sponsor

L'Antwerp maintient sa collaboration avec Heylen Vastgoed, sponsor du club depuis plus de dix ans.

Après les remous causés par l'arrivée de Marc Overmars, l'Antwerp a annoncé que son partenariat avec son sponsor Heylen Vastgoed avait été prolongé de 3 ans.

"L'histoire de Heylen Vastgoed est intimement liée à celle du club", explique Cédric Vanhencxthoven, co-partenaire de Heylen Vastgoed.

"Heylen Vastgoed se sent chez lui au Bosuil. Avec 11 ans de partenariat, Heylen Vastgoed peut fièrement s'appeler notre partenaire le plus fidèle et la société immobilière est inextricablement liée au RAFC.

"Heylen Vastgoed le fait pour les supporters, pour l'ambiance, pour le football et – soyons honnêtes – aussi pour ses clients et pour sa propre entreprise. Le partenariat avec RAFC lui permet de générer une visibilité optimale pour ses clients", a communiqué le club.