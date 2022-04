🎥 Cette erreur va-t-elle coûter le titre à l'Inter ?

Les Nerazzurri ont peut-être perdu plus que deux points en fin de match...

Hier soir, l'Inter Milan se déplaçait au Bologne d'Arthur Theate. Les Nerazzurri avaient là une chance immense de devancer l'AC Milan en tête du classement de Serie A .

Et si les choses avaient plutôt bien commencé, avec un but fantastique de l'ancien de Bruges et de Roulers Ivan Perisic dès la 3e minute de jeu, les Intéristes encaissaient ensuite des oeuvres de l'ancien de la maison Marko Arnautovic (28e).

Le score restait nul jusqu'à la 81e minute, moment choisi par Ionut Radu pour apporter un tournant dramatique à cette fin de match et peut-être de championnat. Mis sous pression, la doublure d'Handanovic loupait totalement sa passe vers un coéquipier et offrait sur un plateau le but de la victoire à Sansone.

L'Inter, qui est maintenant à 2 points de l'AC Milan à l'aube de la 35e journée - sur 38 - de championnat, a peut-être perdu plus qu'un simple match...