Arteta et Arsenal progressent mais en veulent plus: "Il nous faut des renforts"

Les Gunners se placent en ordre utile, mais Arteta pense à la saison prochaine et à jouer sur tous les tableaux.

En s'imposant successivement contre ses concurrents Chelsea (4-2), Manchester United (3-1) et West Ham (2-1), Arsenal a retrouvé la 4e place du classement en Premier League et se rapproche potentiellement d'un retour en Ligue des Champions, 5 ans après sa dernière participation. Ambitieux, l'entraîneur des Gunners Mikel Arteta planche déjà sur le mercato d’été à venir.

"Nous voulons renforcer l'équipe, le onze de départ ainsi que la spécificité et la personnalité de nos joueurs. Et c'est ce que nous allons chercher à faire. Cela dépendra de nombreux facteurs : combien de joueurs reviendront de leurs prêts, notre situation financière par rapport au classement où nous terminons, mais aussi les exigences des clubs lorsque nous voulons acheter ou vendre des joueurs. Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais c'est le football. Nous avons traversé beaucoup de choses au cours des deux dernières saisons et nous allons essayer de le gérer de la meilleure façon possible", a souligné le technicien espagnol pour Sky Sports.